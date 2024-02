Seize nids de frelons asiatiques détruits à Neuchâtel

Neuchâtel s’en sort mieux que certains de ses voisins. Au total, plus de 200 nids ont été détruits l’année dernière, dont 180 rien qu'en Suisse romande. Les zones les plus touchées sont le canton de Genève et celui de Vaud, avec respectivement 108 et 40 nids détruits. La faute aux frontières proches de la France. Le canton du Jura, avec 24 nids, est également concerné. Pour poursuivre le combat, les Cantons en appellent encore à la population, dont la mobilisation est indispensable.