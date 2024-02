L’hiver vert de la voirie chaux-de-fonnière

Des rues propres, sans tas de neige, sans gravier… La Chaux-de-Fonds offre un tableau insolite en plein cœur de l’hiver.

Il n’est tombé pour l’instant que 69 centimètres de neige cumulée cette saison dans la Métropole horlogère. C’est moins que le niveau historiquement bas de 90 centimètres enregistrés durant tout l’hiver passé.





« On prend un peu moins de retard »

D’habitude, les 150 employés de la voirie ont des petits yeux à cette période, à force de se lever à 3h du matin et d’accumuler les heures supplémentaires. Cet hiver, on les voit tailler les arbres, balayer les rues et combler les nids de poule… Mais ont-ils assez de travail ?

« Traditionnellement, à la voirie, on a beaucoup plus de travail que notre force de frappe. Donc, on prend peut-être un petit peu moins de retard », répond Bekir Omerovic, le voyer-chef de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Ainsi, « 80% des trottoirs » de la ville ont déjà été balayés.