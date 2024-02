Le Gala Max fait machine arrière

Autre nouveauté tentée en 2023 par les organisateurs, une soirée « vintage » le lendemain du repas traditionnel. Elle n’avait attiré que 800-900 personnes sur les 2'000 espérées. Le concept ne reviendra donc pas cette année. Mais le comité précise « mettre à disposition les installations pour une autre association qui serait intéressée à organiser une soirée le 25 mai ».







Bénéfices en baisse

Lors de la première édition du Gala Max en 2022, qui succédait au Lunch Max, le bénéfice s’était élevé à un peu plus de 130'000 francs. Loin des 200'000 francs, voire plus récoltés par le passé. « Un manque à gagner qui s’explique », répond Gregory Aellen. « Il avait fait très chaud dans la salle. Nous n’avions vendu que 300 bouteilles de vin au lieu des 1'500 habituelles. Et nous avions récolté 50'000 francs de moins (70'000 au lieu de 120'000 frs) sur la vente des billets de tombola. Les équipes de vente n’étaient pas aussi fortes et opérationnelles que les années précédentes. On sait que c’est un point à améliorer pour 2024 ». Quant aux comptes 2023, « ils sont bouclés, mais en cours de révision. On espère les annoncer d’ici la fin du mois. Mais le bénéfice sera inférieur à 2022. Au vu de la baisse de participation, cela reste toutefois de bons chiffres », renchérit Gregory Aellen qui pense renouer avec les bénéfices du passé lors de la prochaine édition.