La production d'énergie éolienne atteint des records

Le parc éolien suisse a produit 169 millions de kilowattheures d'électricité l'an dernier, un nouveau record. C'est 12,5% de plus qu'en 2022. Cette production couvre la consommation de près de 153'000 personnes, soit plus que le nombre d'habitants de Lausanne.

En automne dernier, la Suisse a été frappée par plusieurs tempêtes, ce qui a permis aux éoliennes de produire un maximum d’électricité, explique Suisse Eole mercredi. C’est par exemple le cas du parc éolien du Peuchapatte, qui a produit 17,1 millions de kilowattheures (kWh) en 2023, soit 43% de plus que les prévisions, un record absolu.

Les deux éoliennes de Saint-Brais et les seize du Mont-Crosin ont également battu des records, avec une production respectivement de 9,6 millions de kWh (38% de plus que prévu) et 91,1 millions de kWh (30% de plus que prévu).

Par ailleurs, les six éoliennes de Sainte-Croix sont toutes raccordées au réseau depuis janvier. On peut donc s'attendre à une nouvelle production record des éoliennes suisses pour 2024.

Loin derrière

Reste que la Suisse est toujours loin derrière, déplore Suisse Eole. Avec une part de production de 0,3% de l’électricité consommée en Suisse, l’énergie éolienne est constamment reléguée au dernier rang du classement européen. 'Ceci s’explique par la lenteur des procédures', rappelle le directeur de Suisse Eole Lionel Perret.

La part de courant éolien en Europe était de 19% en 2023. Selon energy-charts.info, 34% de la production d’électricité en Allemagne a été générée par les éoliennes terrestres. Cette part s’élevait à 14% en Autriche et à 11% en France et en Italie. 'Pourtant, le vent ne s’arrête pas aux frontières et il serait grand temps que la Suisse en profite', souligne Suisse Eole.

/ATS