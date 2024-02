Quinze millions, c’est le coût d’un itinéraire cycliste dans les Gorges du Seyon

Quels sont les aménagements envisageables pour améliorer la liaison cyclable entre le Val-de-Ruz et le Littoral ? Le Conseil d’État a publié jeudi un rapport en réponse à un postulat du groupe socialiste datant de 2017. Le texte demandait notamment au gouvernement cantonal de se pencher sur la faisabilité d’un cheminement le long des Gorges du Seyon. Il a élargi ses réflexions et a étudié les améliorations possibles, en termes de sécurité, d’accessibilité, de faisabilité et de coûts, de cinq itinéraires avec différentes variantes. Globalement, il ressort du rapport que le potentiel de report modal entre les deux régions est limité, notamment à cause des temps de parcours.





Une passerelle à 15 millions

Passer par les Gorges du Seyon serait le chemin idéal, mais nécessiterait la construction d’une passerelle de cinq kilomètres pour un coût de 15 millions de francs. Trop cher et compliqué à réaliser, estime le Conseil d’État. Cette solution n’a donc pas été retenue. Jonathan Maret, chef du secteur signalisation et multimodalité au Service des ponts et chaussées, précise que « cette liaison ne répond pas aux objectifs environnementaux. Il s’agirait d’un ouvrage extrêmement lourd qui poserait des problèmes en termes de protection des eaux, des falaises, du corridor faunistique et même de protection de la forêt ».