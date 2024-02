Philémon Meier, le plus jeune pilote de train en Suisse

« Aussi loin que je m’en souvienne j’ai toujours voulu faire ce métier ». Philémon Meier a 19 ans et détient déjà un record. Le Chaux-de-Fonnier est le plus jeune conducteur de train CFF de Suisse. Ce métier, il en rêve depuis son plus jeune âge : « Ma famille n’avait pas de voiture, alors j’ai souvent pris le train quand j’étais petit ». Un jour, il a eu l’occasion de monter dans la cabine d’un train. « Je pense que c’est de là que j’ai eu le déclic ».

Un conducteur si jeune c’est assez rare dans le métier : « Un conducteur de train a de grandes responsabilités, il faut avoir les épaules pour, explique Philémon. Sur la base de ces critères, c’est plus difficile de faire confiance à un jeune de 18 ans », dit-il avec le sourire. Le Chaux-de-Fonnier a réussi à convaincre son employeur par sa détermination. Il ne s’en cache pas, c’est une petite fierté pour lui.