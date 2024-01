Le chef des pompiers répond aux critiques après l’incendie à La Chaux-de-Fonds

Vendredi dernier, un locataire tombait du cinquième étage pour échapper à un incendie, rue de la Charrière 89 à La Chaux-de-Fonds. Aurait-on pu éviter ce seul blessé grave dans cet immeuble de 51 appartements ? Non, répond le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN). Les premiers appels à la centrale d’urgence ne mentionnaient pas de personnes accrochées aux rebords de fenêtres. Et ce n’est que dans un deuxième temps qu’un tapis gonflable de secours a été acheminé.

L’état de santé du blessé n’a pas été communiqué. Au total, 23 personnes ont été sorties de l’immeuble en feu par les pompiers, dont quatre par les fenêtres.





« Plus de 20 minutes » accroché au rebord de fenêtre



Des vidéos ont largement circulé sur la toile. On y voit deux personnes qui s’accrochent aux rebords de fenêtres pendant de longues minutes, l’une d'elles finissant par lâcher prise. L’autre a été secourue, après plus de 20 minutes d’attente, selon sa mère, qui nous a contacté. Son fils souffre « de brûlures et de coupures dues à une explosion ». « Il s’agit d’explosions de fumées », explique le commandant du SISMN Grégory Duc, qui raconte que des hommes du feu ont fait barrage avec leurs corps et leurs combinaisons pour protéger des locataires de projectiles d’aluminium en fusion.

Réfutant des critiques d’internautes, le chef des pompiers estime que les véhicules de police engagés n’ont en outre pas gêné l’installation des camions de pompiers, « au contraire ».