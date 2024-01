Emmaüs Neuchâtel célèbre l’appel aux dons de l’Abbé Pierre

L’association s’engage aussi pour des projets en Suisse. « Emmaüs s’implique pour les personnes qui sont dans la détresse. On a un certain nombre de manières de soutenir ces personnes. (…) Nous avons nos trois magasins. Nous accueillons aussi dix-huit résidents qui seraient à la rue si on ne s’en occupait pas. Ils sont logés, nourris et encadrés. Et ils ont des occupations dans les ateliers de nos magasins. » Les services sociaux ou d’autres instances, comme l’AI ou la protection de l’adulte, leur envoient également des gens. « Ces personnes suivent un programme d’intégration chez nous. Le but c’est qu’ils puissent retrouver un travail après avoir acquis quelques compétences et de confiance en elles. » /sma