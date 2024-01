Le POP veut plus de gauche à La Chaux-de-Fonds

Sont en lice : le conseiller communal sortant Théo Bregnard, Sarah Blum (enseignante d’histoire et d’allemand, députée, cheffe du groupe Vertpop au Grand Conseil), Sabrina Vollers (biochimiste, directrice dans une entreprise pharmaceutique, conseillère générale), Lara Zender (étudiante en histoire, serveuse, conseillère générale, cheffe du groupe POP au Conseil Général) et Karim Boukris (historien, conseiller général).

Le programme du POP vise à améliorer la vie des gens, quels qu’ils soient. Il se décline en plusieurs points : développement d’une politique fiscale juste, des services publics forts et de proximité, une école ouverte et inclusive ainsi que des places d’accueil pré et parascolaire en suffisance, un renforcement de la gérance communale pour faire pression contre la hausse des loyers, le maintien d’un hôpital de soins aigus dans les montagnes, des offres culturelles et sportives, un accroissement de l’offre de transport public et de mobilité douce, et la relance d’une allocation de solidarité pour les plus précaires.