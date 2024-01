Davos reste une vitrine très exposée

Les prises de paroles des chefs d’État relèguent au second plan l’aspect économique, à tel point que l’on peut se demander ce qui reste d’économique dans ce forum. « En coulisse on voit beaucoup d’agitation auprès des patrons. » Et ce, pour différentes raisons. « Il y a ceux qui viennent pour préparer le terrain et essayer d’influencer les gouvernements pour adapter les cadres règlementaires pour leurs affaires. Il y a ceux qui viennent faire des partenariats et il y a ceux qui viennent pour se montrer. » Venir à Davos coûte cher, très cher. Et pourtant, il y a de plus en plus d’États pauvres ou en voie de développement qui font le voyage dans la station grisonne. « C’est aussi dans la volonté de rapprocher le nord et le sud. Par contre on entend aussi des voix un peu critiques qui reprochent au WEF d’avoir un peu perdu sa neutralité en boycottant la Russie, et cette année en boycottant la Turquie. Parce que certains disent que le WEF doit rester l’endroit où tout le monde peut venir parler. C’est lié aussi un peu à la marque suisse d’intermédiaire. » Et comme pour les autres pays, c’est difficile à court terme d’en voir les résultats. /sma