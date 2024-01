Le Non Filtré en quête de nouveaux marchés

Selon les chiffres de Neuchâtel Vins et Terroir plus de 30% des bouteilles de Non Filtré se vendent en dehors du canton. Un vin qui franchit aussi les frontières suisses vu qu’il est possible d’en trouver en Allemagne, au Japon ou encore aux États-Unis, précise la directrice de NVT Mireille Bühler.

Si le Non Filtré commence à se faire un nom en Suisse, il est encore loin d’avoir conquis le pays. Océane Gex, sous-directrice de Swiss Wine promotion, avance « qu’il est encore méconnu, mais qu’il gagne de plus en plus de terrain. Il est possible de le découvrir dans des restaurants à Berne. Timidement, il arrive sur les autres marchés de Suisse ».