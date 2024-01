La nouvelle carte journalière crispe

La carte journalière papier a disparu. Depuis le 1er janvier, elle a fait place à la carte journalière dégriffée Commune, qui existe en version électronique ou imprimable. Désormais, le même nombre du précieux sésame est vendu au même prix dans toute la Suisse. Il faut maintenant débourser 52 francs pour un billet deuxième classe, dix jours avant le voyage sans demi-tarifs et 88 francs jusqu’à un jour avant le voyage, contre une quarantaine de francs suivant les communes auparavant.







Plus de travail pour les communes

Autre changement : elle devient nominative. Il est donc obligatoire d’aller chercher ce ticket de transport au guichet d’une commune, avec la présentation d’une pièce d’identité. Cela change beaucoup de choses pour les communes, selon Nicolas Pfund, chancelier de La Grande Béroche. « Il y a passablement d’informations à transmettre à nos citoyennes et citoyens. C’est un système qui est beaucoup plus compliqué où on est obligé de recevoir les personnes au guichet. Nous devons saisir le nom et les coordonnées de la personne dans une application et faire attention que ça corresponde bien à la carte d’identité, puisque des contrôles sont effectués par les CFF. »