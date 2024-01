Les radios de l’Arc jurassien obtiennent leurs concessions

La Confédération a tranché. Les 38 concessions de radio locale et de télévision régionale ont été attribuées pour la période 2025 à 2034. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) a présenté les dossiers retenus en début d’après-midi à Berne lors d’une conférence de presse. En ce qui concerne les radios de l’Arc jurassien, la concession pour la zone de desserte « Neuchâtel » a été octroyée à RTN (RTN SA), celle pour la zone de desserte « Jura » a été attribuée à RFJ (BNJ FM SA) et la concession « Biel/Bienne – Jura bernois » à RJB (RJB SA).





Concession pour Canal B au détriment de TeleBielingue

Au niveau des télévisions régionales, c’est la nouvelle chaîne Canal B, sœur de Canal Alpha, qui obtient la concession pour la zone de desserte « Biel/Bienne ». CanalAlpha était en concurrence avec TeleBielingue mais c’est bien la chaine basée dans le canton de Neuchâtel qui a été retenue. Une décision qui satisfait le directeur de Canal Alpha Marcello Del Zio : « Nous sommes évidemment très contents de cette décision. On va pouvoir étendre notre idée médiatique plus loin que l’Arc jurassien. On pourra continuer au travers de Canal B de couvrir la région de Grand Chasseral et du Jura bernois ainsi que toute cette zone bilingue qui est très intéressante. »