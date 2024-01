Transports publics : desserte neuchâteloise satisfaisante

Des solutions que l'État de Neuchâtel cherche à présent. Il souhaite notamment augmenter l'utilisation des transports publics dans le haut du canton. L’État veut également densifier l’offre dans le Val-de-Travers et l’Entre-deux-Lacs, deux régions dans lesquelles la desserte n’est pas assez importante, selon la classification de l’Office fédéral du développement territorial. Mais il faut avoir une vision plus large, relève Olivier Baud. « On va parler également de l’aspect financier », explique le chef du Service cantonal des transports. « On a deux horizons de développement, 2030 et 2040. Mais la vitesse à laquelle on va pouvoir implémenter les développements dépend beaucoup aussi des coûts et de financements de ces coûts », précise Olivier Baud.