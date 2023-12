Un tour de Sagnard en anecdotes

L’histoire de la vallée de La Sagne et des Ponts-de-Martel racontée par ses habitants. Le livre « Un tour de Sagnard » vient de sortir de presse. Durant deux ans, son auteure, Julie Matthey, a rencontré une vingtaine de personnes qui ont partagé avec elle leurs souvenirs.

Ces témoignages oraux, retranscrits et agrémentés de commentaires historiques et de photographies, donnent un aperçu de la vie dans cette région entre 1920 et 1970.

On y redécouvre, par exemple, l’importance de l’exploitation de la tourbe et de l’industrie horlogère, mais aussi la rudesse de la vie, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale.

On y apprend par exemple que les poules étaient parfois nourries avec un mélange de graines et de journaux locaux déchiquetés, ou encore que la jambe amputée de l’arrière- grand-père de l’auteure a terminé dans la chaudière à vapeur de la scierie familiale.