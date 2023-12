Le smartphone remplace le photomaton au SCAN

Fini le passage par un photomaton ou un photographe pour se faire tirer le portait en vue d’obtenir un permis de conduire au format carte de crédit. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation lance ce mercredi et pour quelques semaines un projet pilote. Il permet de se prendre en photo et d’envoyer le cliché ainsi que sa signature de manière digitale au SCAN. Pour le moment, cette prestation est réservée aux personnes qui doivent ou souhaitent transformer leur bleu en permis de conduire au format carte de crédit.

En phase pilote dans le canton de Neuchâtel, ce projet visera par la suite à simplifier largement les prestations administratives liées aux permis de conduire, écrit ce mercredi le Service des autos dans un communiqué. « D’ici le mois de mars prochain, cette solution digitale sera étendue à l’ensemble des prestations administratives du SCAN nécessitant une photo et une signature ». /comm-cwi