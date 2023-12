Podcast : la frontière de la discorde

L’histoire d’une amitié meurtrie par une guerre… C’est le point de départ de « Passeurs », un podcast documentaire en six épisodes, proposé par la réalisatrice neuchâteloise Marie Geiser.

Son point de départ, c’est la ville de Kirkenes en Norvège, la dernière communauté d’Europe avant la frontière russe. Depuis la guerre froide, les deux peuples avaient l’habitude d’entretenir de bonnes relations, d’autant plus que la ville norvégienne avait été libérée de l’occupation nazie par l’Armée rouge. Mais plus récemment, l’invasion de l’Ukraine et le refroidissement des relations internationales complique tout. Et les habitants de cette ville le vivent mal : ils tentent de conserver des relations de bon voisinage alors qu’ils sont déchirés par deux lectures de l’actualité radicalement différentes de part et d’autre de la frontière.



Invitée dans La Matinale, Marie Geiser relève qu’elle a souhaité avec ce projet tenter quelque chose de spontané et léger, loin des contraintes matérielles issues du monde de l’image :