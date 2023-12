L’école neuchâteloise au cœur d’assises

Pour améliorer ces points, Crystel Graf mise sur une démarche participative. Elle s’est déjà traduite lundi soir lors du lancement de ces assises qui étaient ouvertes « à toute la population, à tous les intéressés. Et durant toute l’année, différents débats et portes ouvertes auront lieu où on invite toute la population à participer. Et en l’occurrence aussi par le biais de sondages et de questionnaires à l’adresse des enseignants, mais aussi des parents d’élèves, et des élèves eux-mêmes. On souhaite vraiment pouvoir toucher toute la population et que les inputs viennent vraiment du terrain. »

Pour aboutir sur du concret, le Canton a nommé une cheffe de projet de l’Université de Fribourg « avec pour objectif de rédiger un rapport final, un rapport scientifique qui met sur la table toutes les thématiques qui auront été abordées et qui proposent des améliorations, et ça je pense que c’est fondamental. »

Parmi les évènements proposés durant l’année prochaine dans le cadre de ces assises figurent une journée d’étude sur le harcèlement scolaire et une autre dédiée à la revalorisation de la profession d’enseignant. /sma