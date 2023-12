Un possible propriétaire unique pour le BAP

Le BAP devrait passer en main du canton. Le Conseil d’Etat a annoncé jeudi avoir soumis un crédit de 14,7 millions de francs au Grand Conseil pour l’acquisition du bâtiment administratif de la Police neuchâteloise. L’exécutif cantonal a également soumis aux députés un second crédit de 4,6 millions de francs pour des travaux à effectuer dans le BAP. Cela concerne la sécurisation et la transformation du bâtiment. « Il y a de nombreuses normes qui ne sont plus ou pas complètement respectées. Il y a des endroits par exemple ou les plaignants et les prévenus se côtoient sans séparations », détaille le conseiller d’Etat en charge des finances, Laurent Kurth.