Le prix Salut l’étranger décerné à trois lauréates

Trois femmes honorées pour « leur engagement exceptionnel ». Les autorités cantonales annoncent dans un communiqué avoir attribué le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger 2023 a trois lauréates. Mesdames Nancy Escobar, formatrice et cheffe d’entreprise colombienne arrivée en Suisse il y a dix ans, Brigitte Lembwadio-Kanyama, avocate et président de l’association MélanineSuisse et Rose Lièvre Assamoi, députée au Grand conseil et présidente de la Fédération africaine des Montagnes neuchâteloises, se sont vues remettre ce prix des mains de la conseillère d’Etat Florence Nater. La cérémonie a eu lieu ce jeudi matin au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Le Prix Salut l’étranger est remis chaque depuis 1995 à celles et ceux qui ont contribué au dialogue interculturel et au vivre ensemble. /comm-the