Animations et artisans de retour au bord du lac

Le bord du lac s’illumine pour les fêtes à Neuchâtel. Le Marché de Noël du Lac fait son retour pour la 3e année consécutive sur la place Agota Kristof, derrière le Numa-Droz. Une trentaine de chalets accueille des artisans régionaux depuis vendredi et jusqu’au 23 décembre. La Plage de Glace, une patinoire écologique, est à nouveau installée et destinée aux petits et aux grands. Nouveauté cette année : il est possible de louer des patins à roulettes dès la taille 35. Cette décision a été prise en raison du revêtement de la patinoire, qui n’est pas toujours très glissant, reconnait Avni Krasniqi, organisateur de la Plage de Glace. Selon le comité de l’association, ce qui différencie ce marché de Noël par rapport à celui du Coq d’Inde, c’est sa yourte et ses nombreuses animations. Lectures de contes, concerts, visite du Père Noël: il y en a pour tous les goûts et tous les âges. La formule semble plaire. Le comité est très content du bilan des deux premières éditions, raison pour laquelle il n’y a pas de grosse nouveauté cette année, explique Samanta Marzo-Coi, membre du comité du Marché de Noël du Lac. L’un des motifs de satisfaction du comité est que les artisans présents lors des précédentes éditions reviennent. « Ça, c’est aussi très important que les anciens soient toujours avec nous parce que ça signifie que ça fonctionne », se réjouit-elle.