Le monde en cause : une situation tendue en Cisjordanie

Le couple a dû séparer son école-chorale en deux. Ce ne sont désormais plus les élèves qui se déplacent, mais Michele Cantoni et Mathilde Vittu eux-mêmes pour donner des cours à Hébron et à Bethléem. Les deux musiciens estiment indispensable que leur école-chorale maintienne une activité. « Le principe est d’offrir un espace de liberté, de rencontre et d’expression aux enfants. C’est un bien-être pour eux, mais on ressent également qu’une résistance culturelle et artistique est possible », indique Mathilde Vittu.