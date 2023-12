Deux jours de vacs en plus qui ne font pas que des heureux

Des permanences payantes

Ce sont les Communes via l’accueil parascolaire qui ont la responsabilité de fournir une solution de garde. Pour ces deux jours de vacances supplémentaires des 21 et 22 décembre, des permanences payantes sont proposées aux parents dont les enfants sont déjà inscrits dans une structure. À titre d’exemple, à Milvignes les parents ont été avertis mi-octobre. Ils ont pu dès lors inscrire leur(s) enfant(s). La directrice de l’accueil parascolaire au sein de la commune, Anne-Emilie Stucker, relève « que les quatre structures en place accueillent en temps normal en moyenne 250 enfants. Pour ces deux jours, la demande s’est avérée relativement faible avec une quarantaine d’enfants inscrits le jeudi et moins de 20 le vendredi ». Les parents ont donc trouvé d’autres solutions de garde, soit prendre congé, puiser dans les heures supplémentaires ou peut-être encore solliciter des tiers, tels les grands-parents.

S’il n’est pas possible de chiffrer le coût pour l’économie neuchâteloise qu’ont ces deux jours de vacances en plus, Régine de Bosset, responsable du service juridique à la CNCI (la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie) précise : « Les entreprises n’accordent, en principe, pas de jours supplémentaires de congé lorsque l’école rallonge ses vacances ». /jpp