Un chef d’orchestre de Neuchâtel honoré par la France

Un titre honorifique pour un acteur culturel neuchâtelois. Victorien Vanoosten, le chef d’orchestre et directeur artistique de l’Ensemble symphonique Neuchâtel a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la France. Selon le communiqué reçu ce lundi, il a reçu ce titre des mains de la ministre de la culture Rima Abdul Mala ces derniers jours. « Cette reconnaissance n’est pas simplement un honneur individuel, elle incarne la reconnaissance internationale de notre pays voisin et de l’impact de la musique classique sur les frontières », peut-on lire dans le communiqué de l'Ensemble Symphonique Neuchâtel. /comm-lgn