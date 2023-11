Quatre nouveaux villages en zone 30 au Val-de-Travers

Quatre nouveaux villages passent en zone 30 km/h au Val-de-Travers. Après Boveresse, le Conseil communal a décidé de poursuivre sa politique de limitation de la vitesse dans les villages de Môtiers, Noiraigue, Saint-Sulpice et Travers, indique jeudi l’exécutif dans un communiqué. L’introduction de zones 30 se fera « par étapes dès que possible avec l’installation de signalisation et le marquage des routes », précise le communiqué.

Dans le détail, toutes les rues de Môtiers seront limitées à 30 km/h, à l’exception de la traversée de la localité prévue par les autorités cantonales et communales. À Noiraigue, toutes les rues seront limitées à 30 km/h dès la place de la Gare. À Travers, seule la traversée du village via la H10 restera à 50 km/h. Enfin à Saint-Sulpice, la zone 30 sera introduite dès l’entrée du village. La route cantonale entre le rond-point du Pont de la Roche et l’entrée de la localité sera limitée à 60 km/h au lieu des 80 actuels.







Limitation à venir dans les autres villages



Le Conseil communal rappelle que son but est le modèle 50/30 qui vise au maintien de la limitation de vitesse à 50 km/h sur les routes principales et les axes de transit et l’introduction de zones 30 dans les quartiers desservis par la route principale.

La limitation à 30 km/h se fera dans les autres villages de la commune « au gré des aménagements et des opportunités », note encore l’exécutif vallonnier. /comm-gtr