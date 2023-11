Le Snowbus repart pour une nouvelle saison

L’ouverture des téléskis annonce le début d’une nouvelle saison pour les transports publics hivernaux. Dès à présent, il est possible d’emprunter des bus pour se rendre à la Vue-des-Alpes ou aux Bugnenets-Savagnières, annoncent ce mercredi les Transports publics neuchâtelois dans un communiqué.

Le Snowbus (ligne 425) circule les mercredis, samedis et dimanches de Neuchâtel jusqu’aux Bugnenets-Savagnières en desservant tous les villages du Val-de-Ruz, sous réserve d’ouverture du téléski. Cette ligne, au prix de 7 francs, est en fonction tous les jours durant les vacances scolaires, et durera jusqu’au 31 mars au plus tard.

Pour se rendre à la Vue-des-Alpes, le Nordic’BUS (ligne 426) propose cette année quatre paires de courses, explique TransN. Celles-ci circuleront entre la gare des Hauts-Geneveys et Tête-de-Ran via le col de la Vue-des-Alpes. Le bus circulera peu importe les conditions d’enneigement du 23 décembre au 3 mars, tous les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires. L’aller-retour est facturé 6 francs.

Les Transports publics précisent que les billets et abonnements ONDE VERTE comprenant la zone 30, ainsi que les abonnements demi-tarif et général sont reconnus à bord de ces deux bus. Les horaires sont disponibles sur leur site internet. /comm-edr