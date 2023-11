Les chocolatiers neuchâtelois ne sont pas à la fête

Naturellement, les chocolatiers et confiseurs sont, comme toutes les autres branches d’activité, également concernés par l’augmentation de la TVA, mais aussi par la hausse du coût de l’électricité. C’est même « le métier le plus impacté » par le phénomène, selon Cédric Chammartin, puisque les chocolatiers consomment du courant pour chauffer les locaux, mais aussi pour faire fonctionner les fours, les frigos et les congélateurs. Dans ce domaine, n’y a pas vraiment de marge de manœuvre et relativement peu d’économies possible.





Les marges sont minces

C’est que comme dans la plupart des métiers de bouche, le chocolat fonctionne avec des marges étroites. Les professionnels interrogés sont plusieurs à relever qu’ils font leurs calculs encore plus méticuleusement qu’avant, profitent des actions et achètent en gros chaque fois que c’est possible – en tout cas, ceux qui disposent de suffisamment d’espace de stockage pour entreposer les matières premières. Faut-il adapter ou non les prix de vente ? C’est la question que se posent tous les professionnels du chocolat en ce moment. Avec des réponses contrastées. « On ne peut pas augmenter tous les mois », nous répond-t-on du côté de Xocolatl à Peseux, qui réfléchit malgré tout à adapter ses prix à la hausse dès le début de l’année prochaine.

Chez RêvéPassion, c’est clair et net : il y aura augmentation des prix l’année prochaine, pas le choix. La patronne Corinne Pauchard estime même que c’est « une question de survie ». Chez Wodey-Suchard à Neuchâtel, on a l’habitude d’adapter les prix début décembre. Contrairement à certains de ses concurrents, Cédric Chammartin note que cette année, la hausse est modeste, de l’ordre de quelques pourcents. L’entreprise a pu accumuler des réserves et compte dessus pour le moment, plutôt que répercuter la hausse réelle sur la clientèle. Quant à Jacot Haute chocolaterie, grâce à la réorganisation de ses fournitures, l’entreprise ne compte pas toucher à ses prix.





Optimiste malgré tout

A quoi va ressembler l’avenir ? Chez Wodey-Suchard, on croise les doigts et on veut se montrer optimiste. « Il ne faut pas baisser les bras » dit-on chez Xocolatl. Pour Daniel Knoepfel de Jacot Haute chocolaterie, le chocolat résiste d’ordinaire plutôt bien aux crises. Toutefois, il pense que la branche va subir quelques transformations, probablement vers davantage de spécialisation.