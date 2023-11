Aide sociale : trois bénéficiaires évanouis dans la nature

Le Service de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds (Scas) a redressé la barre. Et a récupéré une partie de l’argent perdu durant les années où le service était en crise. C'est le constat rassurant que dresse la cheffe de service à notre demande. Son dicastère nous a refusé une interview radio d'Anouk Steiner, mais celle-ci a répondu à nos questions par retour de courriel. Voici ce qu'il faut retenir.





Perte revue à 880'000 francs

Un bref rappel des faits s'impose : de graves dysfonctionnements durant des années avaient été révélés en 2020 : des centaines de contentieux dormant dans des tiroirs, des loyers payés à double et des erreurs dans l'application de certaines normes... La Ville avait finalement versé un montant forfaitaire de 1 million 420'000 francs de dédommagement au Canton pour la facture sociale.



Depuis, la Commune a récupéré une partie de l’argent perdu : 243'000 francs. La facture de la période de crise se monte aujourd’hui à 880'000 francs selon le Scas, qui espère réduire encore cette ardoise : des factures pour un total de 943'000 francs ont été envoyées. Des gérances de la place n’ont par exemple pas encore remboursé ces loyers perçus à double.

Anouk Steiner nous précise cependant que sur les 880'000 francs actuellement perdus, 400'000 francs seront très difficilement récupérables, puisqu’ils ont été touchés frauduleusement par des personnes soit décédées, soit parties à l’étranger.





« Fonctionnement à satisfaction »



« Le Service de l’action sociale de La Chaux-de-Fonds fonctionne désormais à satisfaction », déclare Anouk Steiner. Les contentieux sont désormais suivis de façon très serrée, selon le Scas. Le dernier contrôle mené par l’Office cantonal de l’aide sociale a été passé avec mention, semble-t-il.

Les conditions de travail se sont aussi améliorées, selon Anouk Steiner. Un assistant social employé à plein temps traite aujourd'hui environ 90 dossiers. C’est moins qu’avant. Les départs de collaborateurs aussi sont moins nombreux, précise la cheffe de service, sans toutefois chiffrer ce fait.





Trois bénéficiaires évaporés

Récemment, trois bénéficiaires de l’aide sociale à La Chaux-de-Fonds se sont envolés sans laisser d’adresse. On l’apprend à la lecture d’une récente feuille officielle. Le préjudice se monte à 56'000 francs au total. Une personne a touché indument près de 16'000 francs en cachant une activité professionnelle entre 2019 et 2022. Et un couple a perçu un peu plus de 40'000 francs frauduleusement en ne signalant pas qu’il ne résidait plus sur le territoire communal à partir d’octobre 2021.

C’est la première fois que le Service de l’action sociale publie ce genre d’information dans la feuille officielle, précise Anouk Steiner. Habituellement, les bénéficiaires indélicats résident en Suisse et sont donc avisés par courrier. Mais dans les deux cas présents, les bénéficiaires n’ont pas d’adresses connues. Le Scas n’avait donc pas d’autre choix que de publier les noms des bénéficiaires et les montants indument perçus dans la feuille officielle pour être légalement en mesure d’obtenir éventuellement un remboursement.





Abus « marginaux »

Les abus restent l'exception : ils concernant 2% à 3% des dossiers, selon le Scas. Un pourcentage, qui, toujours selon la cheffe de service, n’est pas plus élevé qu’ailleurs.

Elle rappelle que les bénéficiaires de l’aide sociale ont des droits et des devoirs. Et que chaque mois, ces personnes reçoivent un document dans lequel elles ont l’obligation de mentionner tout changement pertinent dans leur situation personnelle. /vco