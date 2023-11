Copieux menu ce dimanche dans le canton de Neuchâtel

Les Neuchâtelois se rendent aux urnes ce dimanche. Cinq votations sont au programme : une cantonale et trois communales. Le peuple élit le successeur de Laurent Kurth au Conseil d’Etat. On saura dans le courant de la journée qui du socialiste Frédéric Mairy, du candidat du vote blanc Thomas Wroblesvki ou de Jean-Luc Pieren, du Parti fédéraliste européen succèdera au socialiste Laurent Kurth. Déjà candidat en 2021, le conseiller communal socialiste de Val-de-Travers, Frédéric Mairy, devrait être élu. Aucun autre parti représenté au Grand Conseil n'a soumis de candidat. Une élection tacite était dans l'air. Mais c’était sans compter sur la candidature de Jean-Luc Pieren, membre du Parti fédéraliste européen. L'ex-député UDC était aussi en lice pour l'élection au Conseil des Etats le 22 octobre. Il est arrivé en dernière position avec 202 suffrages. Thomas Wroblevski, qui s'était déjà porté candidat au Conseil d’Etat lors de l’élection complémentaire en 2014, a annoncé qu'il démissionnerait dans la foulée s'il était élu.





Mode d'élection du Conseil communal à Val-de-Travers

A Val-de-Travers, la population se prononce sur l'élection du Conseil communal. Une initiative demande qu’elle passe par le peuple et plus pas par le Conseil général, comme c’est le cas depuis 2009. Si le texte est accepté, le législatif sera élu sur le système proportionnel afin de mettre en avant les partis plutôt que les individualités.





Laténa et Basse-Areuse

Le visage du Canton de Neuchâtel pourrait aussi changer ce week-end et passer de 27 à 22 communes. Deux fusions sont au menu. Il y a d’abord celle de Laténa. Les citoyens de La Tène, de Saint-Blaise, d’Hauterive, et d’Enges sont appelés à se prononcer. Si le oui l’emporte, la nouvelle entité qui verrait le jour compterait près de 11'600 habitants. Deux tentatives de fusion ont déjà échoué dans l’Entre-deux-Lacs en 2015 et 2016. Le nouveau projet est de taille plus réduite avec quatre communes impliquées.

Le 2e projet de fusion est l’un des plus grand de l’histoire du canton de Neuchâtel. Les citoyens de Cortaillod, Boudry et Milvignes se prononcent sur le projet Basse-Areuse. Si elle voit le jour, cette nouvelle entité serait composée de plus de 20'000 habitants et constituerait la 3e plus grande commune du canton derrière Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Si elles passent, les deux fusions seront effectives au 1er janvier 2025.





Changement d'affectation à La Grande Béroche

Une dernière votation a lieu à La Grande Béroche. Les citoyens se prononcent sur le changement d’affectation de deux parcelles situées dans le secteur de la gare de Gorgier-Saint-Aubin. Il s’agit de les faire passer de zone industrielle en zone mixte pour y construire des logements et développer des commerces. /sma