Les fontaines sont à l’honneur à Milvignes

À Milvignes, les fontaines sont les stars ce week-end. Depuis vendredi soir, familles, entreprises locales et structures d’accueil parascolaire ont décoré neuf des 26 fontaines de la commune fusionnée dans le cadre d’un concours. Le public peut admirer ces œuvres d’art jusqu’à dimanche dans les villages de Colombier, Auvernier et Bôle.





Finir en beauté

Ayant pour thème « Mille vignes », cet évènement est le dernier organisé par les autorités dans le cadre des dix ans de la commune fusionnée. Il doit permettre à la population de participer et d’amener sa touche créative pour marquer cet anniversaire. « On veut que la population ne soit pas juste consommatrice de spectacle pour le coup. On s’est aussi dit que c’était l’occasion de mettre en avant les nombreuses et belles fontaines de Milvignes », explique Natacha Aubert, conseillère communale en charge notamment de la vie associative, de la culture et du tourisme. L’élue fera également partie du jury chargé de désigner la plus belle fontaine. « Comme les autres membres, je suis novice en la matière et je vais devoir être inventive pour les noter », sourit-elle.