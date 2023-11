Sorti(e) de boîte : Mira Stefanova

Cette artiste gagne donc sa vie en en grande partie en fabricant ces masques. Il s’agit en tout cas d’une activité qui l’occupe durant la moitié de l’année. Elle la décrit d’ailleurs comme « son activité la plus sérieuse ». En dehors de cela, à l’aide de papier mâché toujours, elle est capable de réaliser n’importe quelle structure. Les possibilités pour créer ses masques sont donc infinies et adaptables selon les envies. Un peu plus d’une semaine après l’ouverture de la saison de carnaval, Mira Stefanova nous explique la technique qu’elle utilise :