Pascal Lüthi : « Il y a des faits qui marquent, tant positivement que négativement »

Le monde ne cesse d’évoluer et la police doit s’adapter, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité. Une criminalité qui a explosé ces dernières années. « Mais aussi le rapport avec la délinquance sur rue qui a changé. Je crois que le climat s’est terriblement durci d’une certaine manière. » La police est aussi toujours plus confrontée à des personnes souffrant de troubles psychiques. Pascal Lüthi laisse à son successeur quelques chantiers. « Je lisais récemment qu’il y a 25 ans, la police introduisait le spray au poivre. Et lors de sa première utilisation, ça avait fait un début de polémique. Et bien, de nouveaux instruments s’annoncent pour l’avenir, je pense aux tasers dont on parle beaucoup (…) et qui vont aussi faire l’objet de discussions. Mais aussi la brigade cyber qui doit être mise en place ».

De nouveaux défis attendent Pascal Lüthi dans ses nouvelles fonctions. « C’est une organisation qui est en plein changement, que ce soit le cadre légal, la Loi sur les douanes, qui est actuellement en discussion aux Chambres, mais aussi des réformes à l’interne qui ont été entreprises et qui génèrent beaucoup de résistance. » /sma