Le Grand-Pont est en train de s'ériger à La Chaux-de-Fonds

Seule mauvaise surprise : il a fallu renforcer un pieu dans la culée (extrémité du pont) nord du pont, à cause des caprices de la roche karstique. Il a donc été décidé d'ériger la travée numéro 2 avant la numéro 1, celle qui partira de la culée nord. « On a fait le renforcement nécessaire. Globalement, ça a pris plus d’un mois. On a quand même démarré la construction du pont, ce qui nous a permis de rattraper le coup et pour le moment, on est bien dans les temps », explique Jean-Pierre Chappuis, responsable du projet pour l'Etat de Neuchâtel.