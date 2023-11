Les adresses des automobilistes accessibles par SMS

Plus besoin de passer par le Guichet unique pour se procurer le nom et l’adresse d’un automobiliste neuchâtelois. Depuis le 1er novembre, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) propose cette prestation par SMS. Il suffit d’envoyer le numéro de plaque concernée au 939 pour recevoir en retour les données de son possesseur. Un service disponible tous les jours de 6h à 22h, mais limités à cinq demandes par jour et par personne. Chaque requête coûte cependant 1 franc, alors qu’elle reste gratuite via le Guichet unique ou par courrier.

Cette option, déjà bien répandue en Suisse alémanique, a été mise sur pied pour permettre aux citoyens hors canton d’y avoir accès, tout comme aux Neuchâtelois qui ne possèdent pas de compte au Guichet unique. Elle permettra aussi un gain de temps pour le SCAN qui devra gérer moins de demandes adressées par formulaire écrit.