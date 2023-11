Un nouveau festival littéraire à Yverdon

Un nouveau festival littéraire voit le jour en Suisse romande. Alterfictions se tient ce weekend au Château d’Yverdon. La manifestation, qui réunit 76 auteurs suisses et six maisons d’édition, est consacrée aux littératures dites de genre. Katja Lasan, romancière et membre du comité d’organisation a expliqué vendredi, dans La Matinale, que « par littérature de genre, il faut comprendre la romance, la fantasy, le fantastique, le polar, le thriller, la science-fiction et tout ce qui n’est pas littérature blanche aussi. »

Le but de l’événement n’est pas de faire concurrence au Salon du livre de Genève. « Au contraire, c’est un festival supplémentaire. On s’est rendu compte à Genève qu’il y avait beaucoup de demandes par rapport à ce type de littérature. » Le but de la manifestation est de répondre à cette demande et de promouvoir cette littérature.