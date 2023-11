Sorti(e) de boîte : Chantier naval du Moulin

C’est niché entre les montagnes, bien loin des lacs, des mers et des océans que se cache le Chantier naval du Moulin. Une entreprise créée il y a trois ans par Damien Rossé, un menuisier passionné de bateau, qui fabrique lui-même, de A à Z et à la main, des voiliers en bois, parés à naviguer, dans son petit atelier de la rue du Moulin. Bienvenue à bord !





Tombé dans la marmite

Féru de navigation depuis son plus jeune âge, Damien Rossé a grandi dans les bruits d'atelier et les odeurs de bois puisque tout petit déjà, il regardait son père construire des bateaux. « Il y avait un groupe de Prévôtois vraiment actifs dans la construction de bateaux dans les années 70-80, c'était l'époque où on rêvait de construire son bateau pour partir voyager et fuir la société, donc moi je viens de là », raconte l'heureux constructeur de voiliers. Chaque projet prend environ cinq à six mois à l'entrepreneur. Une fois la construction achevée, le prix du bateau varie entre 40'000 et 50'000 francs selon l'équipement souhaité par le client. « C'est de l'artisanat, du sur-mesure, dans mon domaine, plus personne ou presque en Suisse ne travaille de cette manière », explique encore le propriétaire des lieux.