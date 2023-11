La STEP de Neuchâtel en pleine métamorphose

Objectifs multiples

La deuxième des cinq étapes du chantier arrive actuellement à son terme sur le site. La démolition des structures devant être remplacées est sur le point d’aboutir. « Ces travaux sont un défi, mais nous sommes dans les temps », rassure Antoine Bénacloche, ingénieur communal en charge des infrastructures et de l’énergie. Les prochaines étapes doivent voir la STEP devenir une « référence énergétique ». Des panneaux solaires, une pompe à chaleur et une plus grande production de biogaz doivent permettre au site d’être plus qu’autosuffisant. « La nouvelle STEP va battre tous les records », promet Mauro Moruzzi.