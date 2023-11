Toutes les pistes de ski de fond de Suisse en un clic

Toutes les pistes de ski de fond recensées pour la première fois en Suisse. Elles ont été numérisées et sont disponibles dès maintenant sur l’application et le site internet SuisseMobile. Les fondeurs peuvent consulter les 2'900 kilomètres de tracés dans plus de 130 domaines skiables, soit près de 80% du réseau. Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a été l’une des chevilles ouvrières du projet. L’ancien vététiste d’élite et géomètre de formation a dessiné les pistes. Il a expliqué mardi, dans La Matinale RTN, que la mise sur pied de cette cartographie n’a pas été une mince affaire. « Il y a trois acteurs dans ce projet, SuisseMobile qui met à disposition la plateforme et qui gère tout le projet, les centres nordiques à qui on demande de fournir les tracés des pistes et ensuite Romandie Ski de Fonds et Loipen Schweiz, la faitière suisse alémanique pour le ski de fond qui gère la manière de dessiner ces pistes. Et ça, en l’occurrence, c’est moi qui le fais. » SuisseMobile regroupe sur la même plateforme toutes les pistes, mais calcule aussi la distance et le dénivelé. Il s’agit également d’une première version qui va être améliorée. Actuellement, il manque des pistes, qui vont être ajoutées. « On est déjà très heureux d’avoir presque 80% du réseau de ski de fond. Le reste viendra petit à petit. Et le but est que tout soit présent pour l’hiver prochain. » Des améliorations sont aussi prévues concernant les tracés. Actuellement, l’application ne reconnait que les chemins qui existent en été, et pas encore la piste de ski de fond. /sma