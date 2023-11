La chasse aux vélos abandonnés est ouverte à Neuchâtel

Ils sont surnommés les vélos ventouses, et ils continuent de joncher les barrières du centre-ville de Neuchâtel. Entre 40 et 60 bicyclettes orphelines sont saisies chaque année par les autorités. Pour faire baisser ces chiffres, la sécurité publique mène l’enquête afin de s’assurer que ces vélos délaissés ne soient pas volés et tente d’en retrouver les propriétaires. « On contrôle d’abord que les vélos ne sont pas dans les bases de données de la Police. Ensuite, on met une ligature avec un petit mot qui demande aux propriétaires de nous contacter », explique Christian Bourquin, chef de la sécurité publique de la Ville de Neuchâtel.