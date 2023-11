Téléskis : peu de hausse des tarifs dans la région

Pour les autres installations du canton, pas d’augmentation. C’est le cas du téléski de Sommartel et du télésiège de La Robella. Les deux responsables d’exploitation, respectivement Matthias Wirth et Vincent Bouquet, nous ont expliqué que pour le moment, et malgré l’augmentation du prix de l’électricité, les tarifs ne bougeraient pas cette saison, mais ils expliquent « qu’ils verront peut-être plus tard ». Matthias Wirth nous a confié qu’il « ne rentre jamais dans ses frais ». L’installation de Sommartel peut compter sur le soutien financier de son association de soutien et de la commune du Locle pour éponger les dettes.

A la Robella, il y a déjà eu une adaptation dernièrement. Vincent Bouquet relève que cet hiver, ça va fonctionner comme ça et qu’il verra sur le long terme si une augmentation des prix est nécessaire. Rien n’est exclu.

Finalement les téléskis du Crêt-Meuron et de la Corbatière s’allient pour la 3e saison de suite pour proposer une grille tarifaire commune. Les prix ne vont pas augmenter, car ils prônent un ski accessible pour tous. Léonard Reichen, membre du comité de l’association du téléski du Crêt-Meuron nous a expliqué que l’offre étant nouvelle, il n’était pas judicieux d’augmenter les tarifs puisque le but est de proposer des offres attractives. Et malgré la hausse du prix de l’électricité, l’installation du Crêt-Meuron ne va pas être en difficulté financière puisqu’elle a l’avantage d’être basé sur un modèle associatif avec quelque 120 membres qui paient une cotisation chaque année. Léonard Reichen qui relève également que lorsque les installations ne tournent pas, il n’y a aucun frais. /lgn