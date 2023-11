Fusion Basse-Areuse : entre enthousiasme et doutes

C’est l’un des plus gros projets de fusion de l’histoire du canton de Neuchâtel. Les citoyens de Cortaillod, Boudry et Milvignes (qui réunit Colombier, Bôle et Auvernier) sont appelés à se prononcer sur le mariage de leur commune le 26 novembre afin de fonder Basse-Areuse. Une nouvelle entité qui serait composée de plus de 20'000 habitants et qui constituerait la 3e plus grande commune du canton derrière Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.







« La fusion devient vitale »

Pour Philippe Dupasquier, président du Copil, et actuel conseiller communal PLR à Milvignes, cette fusion est vitale. « Nous faisons face à de nombreux défis en termes de mobilité, d’énergie, de vieillissement de la population, d’accueil des jeunes et les tâches se complexifient tant au niveau technique que juridique ».