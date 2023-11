Le Vallon est attaché à sa culture

Une troisième édition pour les portes ouvertes de la culture à Val-de-Travers. Après une seule journée en 2021, la manifestation a vu sa popularité doubler en 2022 en passant sa durée à un week-end. Le réseau culture de Destination Val-de-Travers a donc naturellement renouvelé l’expérience cette année, et c’est ce week-end que les institutions accueillent les curieux. Elles sont une quinzaine à ouvrir leurs portes ou proposer des visites guidées entre leurs murs, entre Noiraigue et Les Verrières.

Pouvoir garder les institutions d’année en année, « cela montre que ce sont des lieux de culture qui ont une histoire, c’est plutôt positif » estime la coordinatrice du réseau culture de Destination Val-de-Travers, Sandrine Girardier. Elle n’imagine pas que les visiteurs se lasseront au fil des années. « On peut imaginer que les activités changent. Mais on ne va pas non plus avoir la création de 15 nouvelles entités culturelles chaque année ». Le programme est également différent entre samedi et dimanche, et certains lieux proposent des activités variées.