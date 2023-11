Sorti(e) de boîte : Le Castel

La précision et le patrimoine horloger sont au cœur de notre chronique économique cette semaine. A Chez-le-Bart, Le Castel fabrique et répare des pendules neuchâteloises. Un morceau d’histoire, dans une entreprise qui a sa propre histoire. Active dans le taillage et le décolletage à ses débuts en 1913, Le Castel a commencé de fabriquer des pendules lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Lydiane Guenat revient sur l'histoire de l'entreprise avec Roger Wermeille, le directeur des lieux :