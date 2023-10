Le gruyère de la fromagerie des Chaux désigné meilleur du canton

Les dix gruyères en lice avaient été choisis au préalable en fonction de leur taxation, leur note. Il fallait avoir une moyenne minimale de 19 l’année dernière pour faire partie des fromages dégustés ce lundi. Ce qui garantissait une très bonne qualité. RTN a pu se glisser dans le jury et participer à la sélection. Deux critères étaient évalués : la pâte et sa texture, et le goût. Après quelques conseils de professionnels et un verre d’eau rempli, Lydiane Guenat s’est lancée dans la dégustation des dix gruyères en compagnie du vice-directeur de l’interprofession du Gruyère, Marc Gendre :