Neuchâtel a enregistré la plus forte reprise économique suisse en 2021

L'année 2021 a marqué la reprise économique post-covid-19 en Suisse. Cinq cantons ont vu leur économie croître à 10% ou plus, parmi lesquels Neuchâtel, le Jura, le Tessin et Vaud. La croissance s'est largement diffusée dans le pays, une dizaine de cantons ayant évolué dans une fourchette de 5% à 10%.

En 2021, l'économie suisse a progressé de manière sensible, avec une croissance du PIB de 5,4%, selon les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le dynamisme de la croissance nationale se reflète dans une grande variété de secteurs d'activité, illustrant ainsi le caractère global de la reprise.

La progression la plus forte a été enregistrée dans les cantons de Neuchâtel (15,2%), Jura (14,7%), Tessin (13,2%), Schaffhouse (12,9%) et Vaud (10%). Les cantons moteurs sur le plan économique - Vaud compris - que sont Genève (7,4%), Bâle-Ville (6,7%) et Berne (4,2%) voient leur PIB progresser de façon significative également. Fribourg a connu une croissance de 5,6%, le Valais de 6,5%.

Zurich (0,1%) et Argovie (0,2%) ont pour leur part présenté une quasi-stagnation de la croissance économique en 2021. Un faisceau d'indices explique la situation : le commerce subit un recul, tandis que les services aux entreprises stagnent. /ATS