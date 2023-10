Direct Fédérales : le suivi à Neuchâtel

Conseil des Etats : le point sur les suffrages

Après dépouillement de 25 communes sur 27, Baptise Hurni (PS) et Philippe Bauer (PLR) se partagent la tête du classement avec 9’143 et 8’747 suffrages. Le duo Vert composé de Céline Vara et Fabien Fivaz vient ensuite avec respectivement 7’826 et 6’026 suffrages.