Stands de tir : des mesures satisfaisantes, mais pas suffisantes

Des mesures sont et seront encore prises pour réduire les nuisances sonores des stands de tirs de Plan-du-Bois et de Bôle. Faisant suite à une lettre et une pétition de l’association pour des stands de tirs responsables, le service cantonal de la sécurité civile et militaire, la police cantonale, le département fédéral de la défense, l’Armée et Arma suisse ont présenté jeudi la suite des mesures qu’ils vont mettre en œuvre. Pour le site de Bôle, il s’agit de construire des tunnels de tirs avant fin 2023, un investissement de 190'000 francs qui sera financé par Armasuisse. Pour le stand de Plan-du-Bois, il est question de supprimer les tirs militaires le vendredi à partir de 16h et le samedi, ceux de la police et de l’école de police le samedi après-midi, de supprimer les tirs en semaine entre midi et 13 heures, et de réduire de 50% les activités des sociétés de tir. Des mesures qui sont saluées par l’association, mais qui la laisse sur sa faim.

Les expertises d’analyse réalisées depuis 2020 à proximité des stands de tirs de Bôle et de Plan-du-Bois indiquent que les normes de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) sont respectées, mais le groupe de riverains veut aller plus loin, nous a confié Grégoire Chabloz-Zmoss, le président de l'association. Elle veut ancrer la notion de santé publique dans ces normes, comme c’est déjà le cas pour la circulation routière ou l’aviation.