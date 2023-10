Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 à Neuchâtel

Neuchâtel lance sa campagne d’automne de vaccination contre le Covid-19. Le vaccin sera disponible dès jeudi dans une trentaine de pharmacies du canton, deux centres médicaux et chez certains médecins traitants. Adaptée aux variants actuels, la nouvelle injection est particulièrement recommandée aux personnes vulnérables, soit les plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles atteintes de trisomie 21, précisent les autorités dans un communiqué ce mercredi. Pour ces personnes, l’injection est gratuite. Le vaccin doit être fait au plus tôt six mois après la dernière dose ou après la dernière infection connue.







Situation sous contrôle

« La situation épidémiologique s’est considérablement apaisée », note le Canton. La probabilité de développer une forme grave de la maladie est quasiment inexistante pour les personnes sans facteurs de risque. La vaccination contre la grippe – également recommandée aux personnes vulnérables - pourra être faite en même temps que celle contre le Covid-19, ajoutent les autorités.

À noter qu’aucun rendez-vous ne pourra être pris via le Service cantonal de la santé publique. La liste des pharmacies vaccinatrices est à retrouver sur le site du canton. /comm-gtr