Un premier festival rap pour dynamiser La Chaux-de-Fonds

Un premier festival pour voir plus grand. La Fédération de la jeunesse, une association créée il y a presque deux ans, organise le Summit Festival ce samedi soir dans les Anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. Au départ, les trois amis fondateurs de l’association organisaient des soirées étudiantes dans des boîtes de nuit dans le but de redynamiser la vie nocturne de la Métropole horlogère. Mais ils ont voulu aller plus loin, voir plus grand, en mettant sur pied un festival de rap. Reste que de passer de simples fêtes dans un établissement public à un festival dans un lieu vide et très vaste, c’est beaucoup de changements dans l’organisation, explique Neil Belometti. Le président de la Fédération de la jeunesse et directeur du Summit Festival relève qu’en plus de toutes les autorisations sanitaires nécessaires, les spécialistes sons et lumières et autres, il faut également penser à l’accueil des artistes. « Il y a sept artistes qui vont venir avec toute leur équipe, leurs amis, etc. On se retrouve à prendre 35 chambres d’hôtel à La Chaux-de-Fonds pour tous les loger ! Il faut aussi les faire venir, les faire manger et les faire repartir. »