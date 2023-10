La traite d’êtres humains : une réalité en Suisse et dans le canton

Éveiller les consciences sur une problématique bien réelle : celle de la traite des êtres humains. Pour sensibiliser la population à l’esclavage moderne, une Marche pour la liberté se tient pour la première fois à Neuchâtel. Elle partira samedi à 10h de l’esplanade du Mont-Blanc et se fera en silence pour symboliser justement le silence des victimes. 80 pays et 500 villes dans le monde se mobilisent pour cette cause. Un fléau qui n’épargne pas notre pays et notre région comme l’explique Célia Jeanneret, co-organisatrice de l’évènement et juriste en droit pénal. « Il y aurait environ 3'000 victimes de traite humaine chaque année en Suisse. Un business qui rapporterait aux trafiquants un milliard de francs de chiffre d’affaires ».